Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00

Фронт 16:41   02.12.2025
Вікторія Яковенко
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили вісім атак ворога в районах населених пунктів Приліпка, Синельникове, Вовчанськ та у бік Колодязного й Ізбицького. Дотепер тривають два бої.

На Куп’янському напрямку ворог шість разів штурмував у районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 131 бій.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ заявив, що СОУ продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську та Куп’янську. А заяви керівництва РФ про «захоплення» цих населених пунктів не відповідають дійсності.

Автор: Вікторія Яковенко
