Live

Армія РФ атакувала Чугуїв: що пошкодили безпілотники

Події 12:03   02.12.2025
Вікторія Яковенко
Армія РФ атакувала Чугуїв: що пошкодили безпілотники Фото: Anton Petrus

Близько 11:00 ворог вдарив двома БпЛА по одному з мікрорайонів Чугуєва, повідомила мер Галина Мінаєва.

За її даними, внаслідок обстрілу пошкоджені цивільне підприємство, три багатоквартирні будинки, дитячий садочок, а також гаражний кооператив.

«Попередньо, обійшлося без жертв. На місці працюють екстрені служби. Розмір руйнувань та збитків встановлюється», – зазначила Мінаєва.

Нагадаємо, у ранковому зведенні за 2 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що протягом минулої доби ворог атакував шість населених пунктів регіону. Внаслідок обстрілів постраждали шість людей. Також в результаті вибуху небезпечного предмету в Харкові постраждав 37-річний чоловік.

Читайте також: “Ситуація дуже напружена” – Терехов про проблеми з водою в Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Де у Харкові побудують перший підземний дитсадок, ХМР оголосила тендер – ХАЦ
Де у Харкові побудують перший підземний дитсадок, ХМР оголосила тендер – ХАЦ
02.12.2025, 13:09
Армія РФ атакувала Чугуїв: що пошкодили безпілотники
Армія РФ атакувала Чугуїв: що пошкодили безпілотники
02.12.2025, 12:03
“Ситуація дуже напружена” – Терехов про проблеми з водою в Харкові
“Ситуація дуже напружена” – Терехов про проблеми з водою в Харкові
02.12.2025, 10:26
Три дні не ходитимуть тролейбуси вдень в одному з районів Харкова
Три дні не ходитимуть тролейбуси вдень в одному з районів Харкова
01.12.2025, 18:12
Постраждали шість жителів: про наслідки ударів по області повідомив Синєгубов
Постраждали шість жителів: про наслідки ударів по області повідомив Синєгубов
02.12.2025, 09:04
Сьогодні у Харкові та області буде небезпечно – попередження синоптиків
Сьогодні у Харкові та області буде небезпечно – попередження синоптиків
02.12.2025, 09:32

Новини за темою:

24.11.2025
У Чугуєві – перебої з водою: БпЛА атакували об’єкт критичної інфраструктури
24.11.2025
Атака БпЛА на Харків: Терехов повідомив, що електропостачання відновили 📹
24.11.2025
Двома сотнями БпЛА, ракетами і КАБами атакували Харківщину за тиждень – деталі
24.11.2025
«Була пошкоджена мережа теплопостачання»: нові деталі від Терехова про атаку
24.11.2025
25 тисяч людей залишились без світла після атаки на Харків, ситуація зараз


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Армія РФ атакувала Чугуїв: що пошкодили безпілотники», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2025 в 12:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 11:00 ворог вдарив двома БпЛА по одному з мікрорайонів Чугуєва, повідомила мер Галина Мінаєва.".