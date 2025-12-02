Армія РФ атакувала Чугуїв: що пошкодили безпілотники
Фото: Anton Petrus
Близько 11:00 ворог вдарив двома БпЛА по одному з мікрорайонів Чугуєва, повідомила мер Галина Мінаєва.
За її даними, внаслідок обстрілу пошкоджені цивільне підприємство, три багатоквартирні будинки, дитячий садочок, а також гаражний кооператив.
«Попередньо, обійшлося без жертв. На місці працюють екстрені служби. Розмір руйнувань та збитків встановлюється», – зазначила Мінаєва.
Нагадаємо, у ранковому зведенні за 2 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що протягом минулої доби ворог атакував шість населених пунктів регіону. Внаслідок обстрілів постраждали шість людей. Також в результаті вибуху небезпечного предмету в Харкові постраждав 37-річний чоловік.
