Армія РФ атакувала Чугуїв: що пошкодили безпілотники

Близько 11:00 ворог вдарив двома БпЛА по одному з мікрорайонів Чугуєва, повідомила мер Галина Мінаєва.

За її даними, внаслідок обстрілу пошкоджені цивільне підприємство, три багатоквартирні будинки, дитячий садочок, а також гаражний кооператив.

«Попередньо, обійшлося без жертв. На місці працюють екстрені служби. Розмір руйнувань та збитків встановлюється», – зазначила Мінаєва.

Нагадаємо, у ранковому зведенні за 2 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що протягом минулої доби ворог атакував шість населених пунктів регіону. Внаслідок обстрілів постраждали шість людей. Також в результаті вибуху небезпечного предмету в Харкові постраждав 37-річний чоловік.