Армия РФ атаковала Чугуев: что повредили беспилотники

Около 11:00 враг ударил двумя БпЛА по одному из микрорайонов Чугуева, сообщила мэр Галина Минаева.

По ее данным, в результате обстрела повреждены гражданское предприятие, три многоквартирных дома, детский сад, а также гаражный кооператив.

«Предварительно, обошлось без жертв. На месте работают экстренные службы. Размер разрушений и ущерба устанавливается», — отметила Минаева.

Напомним, в утренней сводке за 2 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что за прошедшие сутки враг атаковал шесть населенных пунктов региона. В результате обстрелов пострадали шесть человек. Также в результате взрыва опасного предмета в Харькове пострадал 37-летний мужчина.