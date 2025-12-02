Live

Армия РФ атаковала Чугуев: что повредили беспилотники

Происшествия 12:03   02.12.2025
Виктория Яковенко
Армия РФ атаковала Чугуев: что повредили беспилотники Фото: Anton Petrus

Около 11:00 враг ударил двумя БпЛА по одному из микрорайонов Чугуева, сообщила мэр Галина Минаева.

По ее данным, в результате обстрела повреждены гражданское предприятие, три многоквартирных дома, детский сад, а также гаражный кооператив.

«Предварительно, обошлось без жертв. На месте работают экстренные службы. Размер разрушений и ущерба устанавливается», — отметила Минаева.

Напомним, в утренней сводке за 2 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что за прошедшие сутки враг атаковал шесть населенных пунктов региона. В результате обстрелов пострадали шесть человек. Также в результате взрыва опасного предмета в Харькове пострадал 37-летний мужчина.

Читайте также: «Ситуация очень напряженная» – Терехов о проблемах с водой в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное за 2 декабря: у ВСУ есть успехи на Харьковщине
Новости Харькова – главное за 2 декабря: у ВСУ есть успехи на Харьковщине
02.12.2025, 12:06
«Ситуация очень напряженная» – Терехов о проблемах с водой в Харькове
«Ситуация очень напряженная» – Терехов о проблемах с водой в Харькове
02.12.2025, 10:26
Горели дома, дача, авто и магазин: ГСЧС о том, как прошли сутки в регионе
Горели дома, дача, авто и магазин: ГСЧС о том, как прошли сутки в регионе
02.12.2025, 08:08
Три дня не будут ходить троллейбусы днем в одном из районов Харькова
Три дня не будут ходить троллейбусы днем в одном из районов Харькова
01.12.2025, 18:12
Коров меньше, а молока больше: чудеса на украинских фермах во время войны
Коров меньше, а молока больше: чудеса на украинских фермах во время войны
01.12.2025, 19:32
Где в Харькове построят первый подземный детсад, ХГС объявила тендер – ХАЦ
Где в Харькове построят первый подземный детсад, ХГС объявила тендер – ХАЦ
02.12.2025, 13:09

Новости по теме:

24.11.2025
В Чугуеве — перебои с водой: БпЛА атаковали объект критической инфраструктуры
24.11.2025
Атака БпЛА на Харьков: Терехов сообщил, что электроснабжение восстановили 📹
24.11.2025
Двумя сотнями БпЛА, ракетами и КАБами атаковали Харьковщину за неделю — детали
24.11.2025
«Была повреждена сеть теплоснабжения»: новые подробности от Терехова об атаке
24.11.2025
25 тысяч человек остались без света после атаки на Харьков, ситуация сейчас


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Армия РФ атаковала Чугуев: что повредили беспилотники», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2025 в 12:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 11:00 враг ударил двумя БпЛА по одному из микрорайонов Чугуева, сообщила мэр Галина Минаева.".