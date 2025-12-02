Армия РФ атаковала Чугуев: что повредили беспилотники
Фото: Anton Petrus
Около 11:00 враг ударил двумя БпЛА по одному из микрорайонов Чугуева, сообщила мэр Галина Минаева.
По ее данным, в результате обстрела повреждены гражданское предприятие, три многоквартирных дома, детский сад, а также гаражный кооператив.
«Предварительно, обошлось без жертв. На месте работают экстренные службы. Размер разрушений и ущерба устанавливается», — отметила Минаева.
Напомним, в утренней сводке за 2 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что за прошедшие сутки враг атаковал шесть населенных пунктов региона. В результате обстрелов пострадали шесть человек. Также в результате взрыва опасного предмета в Харькове пострадал 37-летний мужчина.
