Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили восемь атак врага в районах населенных пунктов Прилипка, Синельниково, Волчанск и в сторону Колодезного и Избицкого. До сих пор продолжаются два боя.

На Купянском направлении враг шесть раз штурмовал в районах населенных пунктов Сеньковка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 131 бой.

Напомним, Генштаб ВСУ заявил, что СОУ продолжают оборонные операции на сложных участках фронта, в частности, в Покровске, Волчанске и Купянске. А заявления руководства РФ о «захвате» этих населенных пунктов не соответствуют действительности.