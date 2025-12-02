Live

Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00

Фронт 16:41   02.12.2025
Виктория Яковенко
Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили восемь атак врага в районах населенных пунктов Прилипка, Синельниково, Волчанск и в сторону Колодезного и Избицкого. До сих пор продолжаются два боя.

На Купянском направлении враг шесть раз штурмовал в районах населенных пунктов Сеньковка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 131 бой.

Напомним, Генштаб ВСУ заявил, что СОУ продолжают оборонные операции на сложных участках фронта, в частности, в Покровске, Волчанске и Купянске. А заявления руководства РФ о «захвате» этих населенных пунктов не соответствуют действительности.

Читайте также: Армия РФ атаковала Чугуев: что повредили беспилотники

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное за 2 декабря: успехи ВСУ на фронте, удар по Чугуеву
Новости Харькова – главное за 2 декабря: успехи ВСУ на фронте, удар по Чугуеву
02.12.2025, 16:44
«Ситуация очень напряженная» – Терехов о проблемах с водой в Харькове
«Ситуация очень напряженная» – Терехов о проблемах с водой в Харькове
02.12.2025, 10:26
Армия РФ атаковала Чугуев: что повредили беспилотники
Армия РФ атаковала Чугуев: что повредили беспилотники
02.12.2025, 12:03
Утром в Харькове сбили женщину: потерпевшая – в больнице (фото)
Утром в Харькове сбили женщину: потерпевшая – в больнице (фото)
02.12.2025, 13:35
Сегодня в Харькове и области будет опасно – предупреждение синоптиков
Сегодня в Харькове и области будет опасно – предупреждение синоптиков
02.12.2025, 09:32
Сколько жилых домов повредили россияне за ноябрь в Харькове, сообщил Терехов
Сколько жилых домов повредили россияне за ноябрь в Харькове, сообщил Терехов
02.12.2025, 17:54

Новости по теме:

28.11.2025
FPV-дроны убили двух человек на Харьковщине
27.11.2025
Где сегодня атаковали россияне, один бой идет на Харьковщине: данные Генштаба
25.11.2025
Один бой идет на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
24.11.2025
На Купянском направлении сегодня — без атак: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
15.11.2025
Один бой продолжается на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2025 в 16:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".