Будинок, де жив поет Сковорода, передали громаді на Харківщині

У власність громади через суд передали будинок, де мешкав Григорій Сковорода, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Суд передав у комунальну власність пам’ятку історії місцевого значення — будинок у селищі Великий Бурлук, де у 80-х роках XVIII століття жив філософ та поет Григорій Сковорода.

Площа садиби становить 1587 м₂, вартість — понад 39 млн гривень.

Будинок офіційно взяли на облік як безхазяйне нерухоме майно. Але територіальна громада не оформила право власності на будинок, через що він залишався поза охороною і поступово руйнувався.

Відсутність ремонту і реставрації загрожує знищенням цього унікального об’єкта культурної спадщини.

Тому рішення суду про передачу будинку у власність територіальної громади — це не просто юридичний крок, а інвестиція в майбутнє громади і збереження національної спадщини.