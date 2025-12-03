Будинок, де жив поет Сковорода, передали громаді на Харківщині
У власність громади через суд передали будинок, де мешкав Григорій Сковорода, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Суд передав у комунальну власність пам’ятку історії місцевого значення — будинок у селищі Великий Бурлук, де у 80-х роках XVIII століття жив філософ та поет Григорій Сковорода.
Площа садиби становить 1587 м₂, вартість — понад 39 млн гривень.
Будинок офіційно взяли на облік як безхазяйне нерухоме майно. Але територіальна громада не оформила право власності на будинок, через що він залишався поза охороною і поступово руйнувався.
Відсутність ремонту і реставрації загрожує знищенням цього унікального об’єкта культурної спадщини.
Тому рішення суду про передачу будинку у власність територіальної громади — це не просто юридичний крок, а інвестиція в майбутнє громади і збереження національної спадщини.
