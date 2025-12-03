Дом, где жил поэт Сковорода, передали громаде Харьковской области

В собственность громады через суд передали дом, где жил Григорий Сковорода, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Суд передал в коммунальную собственность памятник истории местного значения — дом в поселке Великий Бурлук, где в 80-х годах XVIII века жил философ и поэт Григорий Сковорода.

Площадь усадьбы составляет 1587 м ₂, стоимость – более 39 млн гривен.

Дом официально приняли на учет как бесхозное недвижимое имущество. Но территориальная громада не оформила право собственности на дом, из-за чего он оставался вне охраны и постепенно разрушался.

Отсутствие ремонта и реставрации чревато уничтожением этого уникального объекта культурного наследия.

Поэтому решение суда о передаче дома в собственность территориальной громады – это не просто юридический шаг, а инвестиция в будущее громады и сохранение национального наследия.