Чоловік кидав ніж у перехожих у Харкові

Поліціянти оперативно затримали агресивного чоловіка біля супермаркету у Шевченківському районі у Харкові, повідомляє Нацполіція.

Інцидент стався увечері 3 грудня біля супермаркету, розташованого на вулиці Клочківській. За попередньою інформацією, агресивний громадянин кидав ніж у бік випадкових перехожих.

Наряд поліції негайно приїхав на вказану адресу. Чоловіка, який поводився неадекватно, копи передали медикам для подальшого обстеження та надання необхідної медичної допомоги.

Потерпілих через дії чоловіка немає.