Чоловік кидав ніж у перехожих у Харкові

Події 22:30   03.12.2025
Оксана Якушко
Чоловік кидав ніж у перехожих у Харкові

Поліціянти оперативно затримали агресивного чоловіка біля супермаркету у Шевченківському районі у Харкові, повідомляє Нацполіція.

Інцидент стався увечері 3 грудня біля супермаркету, розташованого на вулиці Клочківській. За попередньою інформацією, агресивний громадянин кидав ніж у бік випадкових перехожих.

Наряд поліції негайно приїхав на вказану адресу. Чоловіка, який поводився неадекватно, копи передали медикам для подальшого обстеження та надання необхідної медичної допомоги.

Потерпілих через дії чоловіка немає.

Автор: Оксана Якушко
