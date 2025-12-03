Чоловік кидав ніж у перехожих у Харкові
Поліціянти оперативно затримали агресивного чоловіка біля супермаркету у Шевченківському районі у Харкові, повідомляє Нацполіція.
Інцидент стався увечері 3 грудня біля супермаркету, розташованого на вулиці Клочківській. За попередньою інформацією, агресивний громадянин кидав ніж у бік випадкових перехожих.
Наряд поліції негайно приїхав на вказану адресу. Чоловіка, який поводився неадекватно, копи передали медикам для подальшого обстеження та надання необхідної медичної допомоги.
Потерпілих через дії чоловіка немає.
