Мужчина бросал нож в прохожих в Харькове

Происшествия 22:30   03.12.2025
Оксана Якушко
Мужчина бросал нож в прохожих в Харькове Фото: Патрульная полиция Харьковской области

Полицейские оперативно задержали агрессивного мужчину возле супермаркета в Шевченковском районе в Харькове, сообщает Нацполиция.

Инцидент произошел вечером 3 декабря возле супермаркета, расположенного по улице Клочковской. По предварительной информации, гражданин бросал нож в сторону прохожих.

Наряд полиции немедленно приехал по указанному адресу. Мужчину, который вел себя неадекватно, копы передали медикам для дальнейшего обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

Пострадавших из-за действий мужчины нет.

Автор: Оксана Якушко
