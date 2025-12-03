Мужчина бросал нож в прохожих в Харькове
Фото: Патрульная полиция Харьковской области
Полицейские оперативно задержали агрессивного мужчину возле супермаркета в Шевченковском районе в Харькове, сообщает Нацполиция.
Инцидент произошел вечером 3 декабря возле супермаркета, расположенного по улице Клочковской. По предварительной информации, гражданин бросал нож в сторону прохожих.
Наряд полиции немедленно приехал по указанному адресу. Мужчину, который вел себя неадекватно, копы передали медикам для дальнейшего обследования и оказания необходимой медицинской помощи.
Пострадавших из-за действий мужчины нет.
