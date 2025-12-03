Live

Атаковали ракетой: взрыв прогремел в Харькове 3 декабря (обновляется)

Происшествия 20:48   03.12.2025
Оксана Горун
В Харькове около 20:16 3 декабря раздался мощный взрыв. Его слышали в различных частях города.

Дополнено в 20:48. Взрывы, которые были слышны в городе около получаса назад, раздались за пределами Харькова, сообщил Игорь Терехов.

«По предварительной информации, враг нанес ракетный удар по Слободскому району Харькова. В эту минуту информация о пострадавших не поступала. Детали выясняются», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Перед этим мониторинговые каналы информировали о скоростной цели, которая двигалась на Великий Бурлук, затем Чугуев и следом — Харьков.

Воздушная тревога в Харькове была актуальна с 17:41. В 20:15 Воздушны силы ВСУ информировали про скоростную цель в Харьковской области.

Напомним, днем в Харькове также был взрыв. Позже выяснилось, что это — не прилет. Взорвалась машина в гаражном кооперативе на Алексеевке. На данный момент известно о двух погибших.

Читайте также: Под завалами могут быть двое. В Харькове — поисковые работы на месте взрыва

Автор: Оксана Горун
