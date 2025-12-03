Атаковали ракетой: взрыв прогремел в Харькове 3 декабря (обновляется)
В Харькове около 20:16 3 декабря раздался мощный взрыв. Его слышали в различных частях города.
Дополнено в 20:48. Взрывы, которые были слышны в городе около получаса назад, раздались за пределами Харькова, сообщил Игорь Терехов.
«По предварительной информации, враг нанес ракетный удар по Слободскому району Харькова. В эту минуту информация о пострадавших не поступала. Детали выясняются», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Перед этим мониторинговые каналы информировали о скоростной цели, которая двигалась на Великий Бурлук, затем Чугуев и следом — Харьков.
Воздушная тревога в Харькове была актуальна с 17:41. В 20:15 Воздушны силы ВСУ информировали про скоростную цель в Харьковской области.
Напомним, днем в Харькове также был взрыв. Позже выяснилось, что это — не прилет. Взорвалась машина в гаражном кооперативе на Алексеевке. На данный момент известно о двух погибших.
Читайте также: Под завалами могут быть двое. В Харькове — поисковые работы на месте взрыва
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, новости Харькова, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Атаковали ракетой: взрыв прогремел в Харькове 3 декабря (обновляется)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 декабря 2025 в 20:48;