Атакували ракетою: вибух прогримів у Харкові 3 грудня (оновлюється)

Події 20:48   03.12.2025
Оксана Горун
У Харкові близько 20:16 3 грудня пролунав потужний вибух. Його чули в різних частинах міста.

Доповнено о 20:48. Вибухи, які було чутно у місті десь пів години тому, пролунали за межами Харкова, повідомив Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, ворог завдав ракетного удару по Слобідському району Харкова. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Деталі зʼясовуються“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Перед цим моніторингові канали інформували про швидкісну ціль, яка рухалася на Великий Бурлук, потім Чугуєв і слідом – Харків.

Повітряна тривога в Харкові була актуальною з 17:41. О 20:15 Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль у Харківській області.

Нагадаємо, вдень у Харкові також був вибух. Пізніше з’ясувалося, що це не приліт. Вибухнула машина в гаражному кооперативі на Олексіївці. На цей час відомо про двох загиблих.

Читайте також: Під завалами можуть бути двоє. В Харкові – пошукові роботи на місці вибуху

Автор: Оксана Горун
