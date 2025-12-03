Live

Під завалами можуть бути двоє. В Харкові – пошукові роботи на місці вибуху

Події 18:14   03.12.2025
Оксана Якушко
Під завалами можуть бути двоє. В Харкові – пошукові роботи на місці вибуху

Комунальники Харкова розбирають завали після вибуху у гаражному кооперативі, що стався вдень 3 грудня у Шевченківському районі,  повідомляє Харківська міськрада.

Станом на 17:30 тривають пошуково-рятувальні роботи, перевіряють інформацію про двох зниклих безвісти осіб. Наразі відомо про трьох постраждалих, одного з яких врятували співробітники ДСНС. Ще одна людина загинула.

На місці вибуху працюють рятувальники, штаб Департаменту надзвичайних ситуацій, спеціалізовані служби цивільного захисту міста – КП «Шляхрембуд», КП «Харківський метрополітен», КП «Харківспецбуд», КП «Житлокомсервіс». Загалом для ліквідації наслідків вибуху залучили 11 одиниць спецтехніки та понад 50 комунальників.





Нагадаємо, у деяких районах Харкова близько 14:20 було чутно вибух. Тривоги у місті не було, моніторингові канали не попереджали про небезпеку. Мер Ігор Терехов повідомив, що вибух стався в Шевченківському районі. Постраждали дві людини, під завалами знайшли тіло людини. Правоохоронці встановлюють обставини вибуху.

