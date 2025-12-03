Live

Под завалами могут быть двое. В Харькове — поисковые работы на месте взрыва

Происшествия 18:14   03.12.2025
Оксана Якушко
Под завалами могут быть двое. В Харькове — поисковые работы на месте взрыва Фото: ХГС

Коммунальщики Харькова разбирают завалы после взрыва в гаражном кооперативе, произошедшем днем ​​3 декабря в Шевченковском районе,  сообщает Харьковский горсовет.

По состоянию на 17:30 продолжаются поисково-спасательные работы, проверяют информацию о двух пропавших без вести лицах.

Пока известно о трех пострадавших, одного из которых спасли сотрудники ГСЧС. Еще один человек погиб.

На месте взрыва работают спасатели, штаб Департамента чрезвычайных ситуаций, специализированные службы гражданской защиты города – КП «Дорремстрой», КП «Харьковский метрополитен», КП «Харьковспецстрой», КП «Жилкомсервис». Всего для ликвидации последствий взрыва привлекли 11 единиц спецтехники и более 50 коммунальщиков.

Напомним, в некоторых районах Харькова около 14:20 был слышен взрыв. Тревоги в городе не было, мониторинговые каналы не предупреждали об опасности. Мэр Игорь Терехов сообщил, что взрыв произошел в Шевченковском районе. Пострадали два человека, под завалами нашли тело человека. Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва.

