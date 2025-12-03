Два бої точаться наразі на Харківщині: Генштаб ЗСУ розповів, де саме
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Найбільше росіяни атакували позиції українських захисників на півночі Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники зупинили 11 російських штурмів біля населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Синельникове, Амбарне та в напрямку Колодязного. Наразі точиться один бій.
На Куп’янському напрямку триває один бій з росіянами біля Піщаного.
На Лиманському напрямку росіяни чотири рази штурмували позиції українських захисників біля населених пунктів Надія, Дерилове та Мирне.
Читайте також: Російську мову більше не захищатимуть в Україні: Верховна Рада ухвалила закон
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Два бої точаться наразі на Харківщині: Генштаб ЗСУ розповів, де саме», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2025 в 19:25;