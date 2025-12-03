Live

Два бої точаться наразі на Харківщині: Генштаб ЗСУ розповів, де саме

Фронт 19:25   03.12.2025
Оксана Якушко
Найбільше росіяни атакували позиції українських захисників на півночі Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники зупинили 11 російських штурмів біля населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Синельникове, Амбарне та в напрямку Колодязного. Наразі точиться один бій.

На Куп’янському напрямку триває один бій з росіянами біля Піщаного.

На Лиманському напрямку росіяни чотири рази штурмували позиції українських захисників біля населених пунктів Надія, Дерилове та Мирне.

