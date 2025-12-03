Два боя идут на Харьковщине: Генштаб ВСУ рассказал, где именно

Больше всего россияне атаковали позиции украинских защитников на севере Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники остановили 11 российских штурмов возле населенных пунктов Старица, Волчанск, Синельниково, Амбарно и в направлении Колодезного. Сейчас идет один бой.

На Купянском направлении идет один бой с россиянами у Песчаного.

На Лиманском направлении россияне четырежды штурмовали позиции украинских защитников возле населенных пунктов Надежда, Дерилово и Мирное.