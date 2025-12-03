Туман і ожеледь на дорогах. Прогноз погоди на 4 грудня у Харкові й області
Прогноз погоди на четвер, 4 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день пройде без істотних опадів.🌤
Вночі та вранці очікують туман🌫, видимість👀 становитиме 200 — 500 м, ймовірна слабка ожеледь💧❄️. Загалом вдень буде хмарно з проясненнями🌤.
Вітер буде південно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 коливатиметься від 4º морозу❄️ до 1° тепла, вдень від 0 до 5° тепла.
У Харкові день пройде без істотних опадів🌤.
Вночі та вранці прогнозують туман🌫, видимість👀 становитиме 200 — 500 м, очікують слабку ожеледь💧❄️.
Вітер буде південно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме близько 0º, вдень 2 – 4° тепла.
