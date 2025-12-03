Live

Туман і ожеледь на дорогах. Прогноз погоди на 4 грудня у Харкові й області

Погода 19:53   03.12.2025
Оксана Якушко
Туман і ожеледь на дорогах. Прогноз погоди на 4 грудня у Харкові й області

Прогноз погоди на четвер, 4 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів.🌤

Вночі та вранці очікують туман🌫, видимість👀 становитиме 200 — 500 м, ймовірна слабка ожеледь💧❄️. Загалом вдень буде хмарно з проясненнями🌤.

Вітер буде південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 коливатиметься від 4º морозу❄️ до 1° тепла, вдень від 0 до 5° тепла.

 

У Харкові день пройде без істотних опадів🌤.

Вночі та вранці прогнозують туман🌫, видимість👀 становитиме 200 — 500 м, очікують слабку ожеледь💧❄️.

Вітер буде південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме близько 0º, вдень 2 – 4° тепла.

Читайте також: Російську мову більше не захищатимуть в Україні: Верховна Рада ухвалила закон

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Є попередні домовленості» – Терехов про гроші на підземний дитсадок
«Є попередні домовленості» – Терехов про гроші на підземний дитсадок
03.12.2025, 20:06
Туман і ожеледь на дорогах. Прогноз погоди на 4 грудня у Харкові й області
Туман і ожеледь на дорогах. Прогноз погоди на 4 грудня у Харкові й області
03.12.2025, 19:53
Не “приліт” – Терехов про вибух у Харкові 3 грудня (відео)
Не “приліт” – Терехов про вибух у Харкові 3 грудня (відео)
03.12.2025, 17:54
Що стало причиною вибуху в Харкові, з’ясовує поліція: з’явилися фото
Що стало причиною вибуху в Харкові, з’ясовує поліція: з’явилися фото
03.12.2025, 16:33
Російську мову більше не захищатимуть в Україні: Верховна Рада ухвалила закон
Російську мову більше не захищатимуть в Україні: Верховна Рада ухвалила закон
03.12.2025, 17:22
Під завалами можуть бути двоє. В Харкові – пошукові роботи на місці вибуху
Під завалами можуть бути двоє. В Харкові – пошукові роботи на місці вибуху
03.12.2025, 18:14

Новини за темою:

02.12.2025
Мряка і туман. Прогноз погоди на 3 грудня у Харкові й області
01.12.2025
Невеликий дощ. Прогноз погоди на 2 грудня у Харкові й області
29.11.2025
Вночі до 2 морозу. Прогноз погоди на 30 листопада у Харкові й області
29.11.2025
Небезпечно буде 30 листопада у Харкові й області: чому
27.11.2025
Туман і дощ. Прогноз погоди на 28 листопада у Харкові й області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Туман і ожеледь на дорогах. Прогноз погоди на 4 грудня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2025 в 19:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на четвер, 4 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".