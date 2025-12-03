Live

Туман и гололедица. Прогноз погоды на 4 декабря в Харькове и области

Погода 19:53   03.12.2025
Оксана Якушко
Туман и гололедица. Прогноз погоды на 4 декабря в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на четверг, 4 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. 🌤
Ночью и утром ожидают туман, видимость составит 200 — 500 м, вероятен слабый гололед. В целом, днем ​​будет облачно с прояснениями🌤.
Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха будет колебаться от 4° мороза❄️ до 1° тепла, днем ​​от 0 до 5° тепла.

В Харькове день пройдет без существенных осадков.
Ночью и утром прогнозируют туман, видимость составит 200 — 500 м, ожидают слабый гололед.
Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит около 0º, днем ​​2 – 4° тепла.

Читайте также: Русский язык больше не будут защищать в Украине: Верховная Рада приняла закон

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Русский язык больше не будут защищать в Украине: Верховная Рада приняла закон
Русский язык больше не будут защищать в Украине: Верховная Рада приняла закон
03.12.2025, 17:22
Что стало причиной взрыва в Харькове, выясняет полиция: появились фото
Что стало причиной взрыва в Харькове, выясняет полиция: появились фото
03.12.2025, 16:33
Взрыв без тревоги в Харькове: под завалами нашли погибшего, двое пострадавших
Взрыв без тревоги в Харькове: под завалами нашли погибшего, двое пострадавших
03.12.2025, 20:05
Что рассказала Мендель про Ермака: главные цитаты из сенсационного интервью 📹
Что рассказала Мендель про Ермака: главные цитаты из сенсационного интервью 📹
03.12.2025, 11:41
Новости Харькова – главное 3 декабря: Сырский про Купянск, неожиданный взрыв
Новости Харькова – главное 3 декабря: Сырский про Купянск, неожиданный взрыв
03.12.2025, 19:35
Не «прилет» — Терехов о взрыве в Харькове 3 декабря (видео)
Не «прилет» — Терехов о взрыве в Харькове 3 декабря (видео)
03.12.2025, 17:54

Новости по теме:

02.12.2025
Морось и туман. Прогноз погоды на 3 декабря в Харькове и области
01.12.2025
Небольшой дождь. Прогноз погоды на 2 декабря в Харькове и области
29.11.2025
Ночью до 2 мороза. Прогноз погоды на 30 ноября в Харькове и области
29.11.2025
Опасно будет 30 ноября в Харькове и области: почему
27.11.2025
Туман и небольшой дождь. Прогноз погоды на 28 ноября в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Туман и гололедица. Прогноз погоды на 4 декабря в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2025 в 19:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на четверг, 4 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".