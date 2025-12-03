Туман и гололедица. Прогноз погоды на 4 декабря в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на четверг, 4 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. 🌤
Ночью и утром ожидают туман, видимость составит 200 — 500 м, вероятен слабый гололед. В целом, днем будет облачно с прояснениями🌤.
Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха будет колебаться от 4° мороза❄️ до 1° тепла, днем от 0 до 5° тепла.
В Харькове день пройдет без существенных осадков.
Ночью и утром прогнозируют туман, видимость составит 200 — 500 м, ожидают слабый гололед.
Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит около 0º, днем 2 – 4° тепла.
