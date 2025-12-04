Сьогодні 4 грудня 2025: яке свято та день в історії

4 грудня в Україні – День ракетних військ та артилерії. У цей день 1154 року Папою Римським обрали єдиного в історії уродженця Англії. У 1918-му президент США Вудро Вільсон вперше в історії країни відплив до Європи для участі у Версальській мирній конференції. У 1939-му в СРСР вийшов указ про розмежування областей між УРСР та БРСР, через який Україна втратила Берестейщину. У 1987-му після аварії на ЧАЕС відновили роботу 3-го енергоблока. У 1997-му в Оттаві підписали Конвенцію про заборону протипіхотних мін.

Свята та пам’ятні дати 4 грудня

4 грудня в Україні – День ракетних військ та артилерії.

У світі – Міжнародний день банків і Всесвітній день охорони дикої природи.

Також сьогодні: День надзвичайних відзнак трудового колективу, День списку Санта Клауса, День носіння коричневого взуття, Міжнародний день гепарда, День кубиків, День печива, Міжнародний день “Каберне Фран”.

4 грудня в історії

4 грудня 771 року після смерті брата Карломана I Карл Великий став єдиновладним правителем Франкського королівства. Докладніше.

4 грудня 1154 року Папою Римським обрали англійського кардинала Ніколаса Брейкспіра. Він став Адріаном IV – досі єдиним Папою, який народився в Англії.

Більшу частину життя майбутній Папа Римський все ж таки провів не на Туманному Альбіоні. Він навчався та подорожував у Франції. Згодом прийняв постриг у монастирі святого Руфуса в Арлі. Згодом став пріором та абатом цього монастиря. Як вважається, саме в цей час увагу на абата звернув чинний Папа Римський Євгеній III. І не просто так, а тому, що на Брейкспіра скаржилися ченці – за його надмірну суворість. Папа ж вирішив, що ця риса – саме те, що треба. Він призначив Брейкспіра кардиналом-єпископом Альбано. Згодом кардинал став папським легатом у Скандинавії, куди його відправили влітку 1152 року.

“Він залишив Скандинавію восени 1154-го; здається, він залишив загалом гарне враження в регіоні: у пізнішій сазі Брейкспір ​​згадується як “добрий кардинал… якого тепер вважають святим”, – зазначає англомовна Вікіпедія.

Коли ж Брейкспір ​​повернувся до Риму, то з’ясував, що його благодійник Євгеній III помер ще минулого року, а Папою став 80-річний Анастасій IV. На момент повернення Брейкспіра й цей Папа вже тяжко хворів. Він помер 3 грудня 1154 року. А вже наступного дня – дуже швидко, як для конклаву – Ніколаса Брейкспіра обрали наступним Папою Римським. Він відомий конфліктом з римським сенатом і коронацією імператора Фрідріха Барбаросси всупереч вимогам римлян (через це сталося збройне зіткнення між німецьким військом Барбаросси та римлянами). Надалі з імператором, якого він коронував, ризикуючи владою та життям, у Папи Адріана теж стався не один конфлікт. Планувалося навіть, що Адріан відлучить Барбароссу від церкви. Але цього не сталося – Папа раптово помер 1 вересня 1159 року. За офіційною версією – від “грудної жаби”. Однак були думки, що Брейкспіра отруїли.

4 грудня 1918 року президент США Вудро Вільсон відплив до Європи, щоб взяти участь у Версальській мирній конференції. Докладніше.

4 грудня 1939 року президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ про розмежування областей між Українською та Білоруською РСР. При цьому Україна втратила Берестейщину. Докладніше.

4 грудня 1987 року в експлуатацію після аварії на ЧАЕС ввели третій енергоблок. Докладніше.

4 грудня 1991 року незалежність України визнали Литва та Латвія.

4 грудня 1997 року в Оттаві завершилося дводенне підписання Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва та передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення. Вона також відома як Оттавська конвенція. Докладніше.

Церковне свято 4 грудня

4 грудня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять великомучениці Варвари та мучениці Юліанії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо день морозний, але сонячний, то зима буде м’якою.

Якщо сильний мороз і вітер, то холоднеча триватиме довго, а наступне літо буде посушливим.

Якщо випало багато снігу, то вся зима буде сніжною.

Що не можна робити 4 грудня

Не можна займатися важкою фізичною роботою.

Не можна бити й обзивати дитину.

Не можна брати та давати гроші в борг.