Сегодня 4 декабря 2025: какой праздник и день в истории

Праздники и памятные даты 4 декабря
4 декабря в Украине – День ракетных войск и артиллерии.
В мире Международный день банков и Всемирный день охраны дикой природы.
Также сегодня: День чрезвычайных знаков отличия трудового коллектива, День списка Санта Клауса, День ношения коричневой обуви, Международный день гепарда, День кубиков, День печенья, Международный день «Каберне Фран».
4 декабря в истории
4 декабря 771 года после смерти своего брата Карломана I Карл Великий стал единовластным правителем Франкского королевства. Подробнее.
4 декабря 1154 года Папой Римским избрали английского кардинала Николаса Брейкспира. Он стал Адрианом IV – до сих пор единственным Папой, родившимся в Англии.
Большую часть жизни будущий Папа Римский все же провел не на Туманном Альбионе. Он учился и путешествовал по Франции. Впоследствии же принял постриг в монастыре святого Руфуса в Арле. Со временем стал приором и аббатом этого монастыря. Как считается, именно в это время внимание на аббата обратил действующий Папа Римский Евгений ІІІ. И не просто так, а потому, что на Брейкспира жаловались монахи – за его чрезмерную суровость. Папа же решил, что эта черта – как раз то, что нужно. Он назначил Брейкспира кардиналом-епископом Альбано. Впоследствии кардинал стал папским легатом в Скандинавии, куда его отправили летом 1152 года.
«Он покинул Скандинавию осенью 1154-го; кажется, он оставил в целом хорошее впечатление в регионе: в более поздней саге Брейкспир упоминается как «добрый кардинал… которого теперь считают святым», — отмечает англоязычная Википедия.
Когда же Брейкспир вернулся в Рим, то выяснил, что его благодетель Евгений ІІІ умер еще в прошлом году, а Папой стал 80-летний Анастасий IV. К моменту возвращения Брейкспира и этот Папа уже тяжело болел. Он умер 3 декабря 1154 года. А уже на следующий день – очень быстро, как для конклава – Николаса Брейкспира избрали следующим Папой Римским. Он известен конфликтом с римским сенатом и коронацией императора Фридриха Барбароссы вопреки требованиям римлян (из-за этого произошло вооруженное столкновение между немецким войском Барбароссы и римлянами). В дальнейшем с императором, которого он короновал, рискуя властью и жизнью, у Папы Адриана тоже был не один конфликт. Планировалось даже, что Адриан отлучит Барбароссу от церкви. Но этого не произошло – Папа внезапно скончался 1 сентября 1159 года. По официальной версии – от «грудной жабы». Однако были мнения, что Брейкспира отравили.
4 декабря 1918 года президент США Вудро Вильсон отплыл в Европу, чтобы принять участие в Версальской мирной конференции. Подробнее.
4 декабря 1939 года президиум Верховного Совета СССР принял указ о разграничении областей между Украинской и Белорусской ССР. При этом Украина потеряла Берестейщину. Подробнее.
4 декабря 1987 года в эксплуатацию после аварии на ЧАЭС ввели 3-й энергоблок. Подробнее.
4 декабря 1991 года независимость Украины признали Литва и Латвия.
4 декабря 1997 года в Оттаве завершилось двухдневное подписание Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Она также известна как Оттавская конвенция. Подробнее.
Церковный праздник 4 декабря
4 декабря чтят память великомученицы Варвары и мученицы Юлиании. Подробнее.
Народные приметы
Если в этот день мороз, то зима будет мягкой.
Если сильный мороз и ветер, то наступят затяжные холода, а следующее лето будет засушливым.
Если выпало много снега, вся зима будет снежной.
Что нельзя делать 4 декабря
Нельзя заниматься тяжелой физической работой.
Нельзя бить и обзывать ребенка.
Нельзя брать и давать деньги взаймы.
