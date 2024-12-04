Сегодня 4 декабря: какой праздник и день в истории

4 декабря в Украине – День ракетных войск и артиллерии. В 1918-м президент США Вудро Вильсон впервые в истории страны отплыл в Европу для участия в Версальской мирной конференции. В 1939-м в СССР вышел указ о разграничении областей между УССР и БССР, из-за которого Украина потеряла Берестейщину. В 1987-м после аварии на ЧАЭС возобновили работу 3-го энергоблока. В 1997-м в Оттаве подписали Конвенцию о запрете противопехотных мин.

Праздники и памятные даты 4 декабря

4 декабря в Украине – День ракетных войск и артиллерии.

В мире – Международный день банков.

Также отмечают: Международный день гепарда, День игровых кубиков, День чрезвычайных знаков отличия трудового коллектива, День ношения коричневой обуви, День печенья, День «Список Санта-Клауса».

4 декабря в истории

4 декабря 1918 года президент США Вудро Вильсон отплыл в Европу, чтобы принять участие в Версальской мирной конференции. Подробнее.

4 декабря 1939 года президиум Верховного Совета СССР принял указ о разграничении областей между Украинской и Белорусской ССР. В Украине создали Львовскую, Дрогобычскую, Станиславскую, Тернопольскую, Волынскую и Ровенскую области. Но при этом страна потеряла Берестейщину. Подробнее.

4 декабря 1987 года в эксплуатацию после аварии на ЧАЭС ввели 3-й энергоблок. Подробнее.

4 декабря 1991 года независимость Украины признали Литва и Латвия.

4 декабря 1997 года в Оттаве завершилось двухдневное подписание Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Она также известна как Оттавская конвенция. За два дня ее подписали 122 страны. Документ оставили открытым для подписания и после. Сейчас к конвенции присоединились 164 страны мира. При этом среди них нет трех постоянных членов Совбеза ООН: России, Китая и США. Также в списке 35 стран, которые не стали отказываться от противопехотных мин: Индия, Пакистан, Израиль, Иран, Южная и Северная Кореи, Египет, ОАЭ и т.д.

«Критики считают договор наивным и идеалистическим, поскольку он пытается стереть реальность угроз безопасности, заставляющих армии и силы обороны полагаться на наземные мины для защиты от вторжения и террористических атак. В результате ратификация была далеко не общей, и многие государства, которые не намерены ратифицировать договор, обладают большими запасами противопехотных мин», — пишут авторы англоязычной Википедии.

Украина подписала конвенцию в феврале 1999 года в Нью-Йорке. В тот момент у страны был пятый по объему арсенал противопехотных мин в мире (больше накопили только РФ, Китай, США и Пакистан). Запасы, доставшиеся Украине в наследство от СССР, по данным Госэкоинспекции, составляли около 6 млн мин типа ПФМ-1. Верховная Рада ратифицировала документ 18 мая 2005 года. В 2020 году, когда в Украине уже седьмой год шла война, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко информировал, что страна продолжает придерживаться обязательств, которые взяла на себя в рамках Оттавской конвенции.

«Мы поддерживаем международные усилия, направленные на полное выполнение Оттавской конвенции. Согласно своим обязательствам, предусмотренным статьей 4 Оттавской конвенции, Украина уничтожила более 3 миллионов противопехотных мин и продолжает амбициозный проект утилизации противопехотных мин ПФМ-1 и ПФМ-1C заявил он во время заседания с участием иностранных дипломатов, которое было посвящено диалогу безопасности относительно стрелкового оружия и легких вооружений, запасов обычных боеприпасов и работ по разминированию, писал тогда Укринформ.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украине все чаще поднимают вопрос выхода из конвенции, впрочем, юридически этого пока не случилось. По факту же противопехотные мины для защиты от оккупантов применяют, так как ими активно пользуется армия РФ и опасности для гражданских уже не избежать.

При этом украинские запасы после многолетнего уничтожения несравнимы с российскими. До сих пор ни одна из стран не передавала Украине такой тип вооружений. И только несколько недель назад, в ноябре 2024-го, такое намерение подтвердил министр обороны США Ллойд Остин. В течение почти трех лет полномасштабного вторжения РФ Соединенные Штаты отказывались предоставлять Украине противопехотные мины. Это объяснялось политикой Штатов в данном вопросе. Хотя страна и не подписала Оттавскую конвенцию, она все же «рывками» двигалась в этом направлении. Ограничения на использование и покупку противопехотных мин вводили во времена президентства Барака Обамы. Впоследствии эти решения «откатил» Дональд Трамп. Но администрация Джо Байдена вернулась к подходам Обамы. Еще летом 2022-го Белый дом заявлял, что США не будут производить и не будут закупать противопехотные мины, а также не будут поддерживать ни одну другую страну в применении этих мин, а также обязуются постепенно уничтожать имеющиеся запасы. Исключением оставалось только использование этого типа оружия на Корейском полуострове (при этом ссылались на «уникальные обстоятельства»). Сейчас примерно такими же «уникальными обстоятельствами» в Пентагоне объясняют изменение политики в отношении Украины. Заместитель пресс-секретаря главы Пентагона Сабрина Сингх заявила, что «поле боя и борьба (в Украине – Ред.) изменились».

«Россия изменила свою тактику. Она не ведет наступление механизированными силами, а ведет его пехотой. Поэтому эти противопехотные мины и то, как их можно будет использовать на поле боя, потребуются Украине, — прокомментировала Сингх.

Противопехотные мины вошли в новый пакет помощи Украине в размере 725 миллионов долларов, о предоставлении которого объявил Пентагон 2 декабря.

Церковный праздник 4 декабря

4 декабря чтят память великомученицы Варвары и мученицы Юлиании. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день мороз, то зима будет мягкой.

Если сильный мороз и ветер, то наступят затяжные холода, а следующее лето будет засушливым.

Если выпало много снега, вся зима будет снежной.

Что нельзя делать 4 декабря

Нельзя заниматься тяжелой физической работой.

Нельзя бить и обзывать ребенка.

Нельзя брать и давать деньги взаймы.