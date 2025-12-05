Де точилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ

У ранковому зведенні за 5 грудня Генштаб ЗСУ поінформував про шість боїв на Харківщині.

Так на Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки росіян біля Синельникового.

А на Куп’янському – ворог намагався прорватися двічі у районі Піщаного.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 173 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 6 664 обстріли, зокрема 153 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 480 дронів-камікадзе“, – поінформували у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян.