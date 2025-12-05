Live

Де точилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ

Україна 08:22   05.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Де точилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ

У ранковому зведенні за 5 грудня Генштаб ЗСУ поінформував про шість боїв на Харківщині.

Так на Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки росіян біля Синельникового.

А на Куп’янському – ворог намагався прорватися двічі у районі Піщаного.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 173 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 6 664 обстріли, зокрема 153 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 480 дронів-камікадзе“, – поінформували у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян.

Читайте також: Не вірять навіть блогери РФ: чергову перемогу намагався приписати собі ворог

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Де точилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ
Де точилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ
05.12.2025, 08:22
Сьогодні 5 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 5 грудня 2025: яке свято та день в історії
05.12.2025, 06:00
Вибухи чути у Харкові ввечері 4 грудня: місто під атакою дронів
Вибухи чути у Харкові ввечері 4 грудня: місто під атакою дронів
04.12.2025, 21:29
“Буде оточення Харкова”: повідомлення від росіян прокоментував Терехов
“Буде оточення Харкова”: повідомлення від росіян прокоментував Терехов
04.12.2025, 11:04
Новини Харкова – головне 5 грудня: як минула ніч
Новини Харкова – головне 5 грудня: як минула ніч
05.12.2025, 08:25
Харків лякають оточенням, ворог просунувся у Вовчанську – підсумки 4 грудня
Харків лякають оточенням, ворог просунувся у Вовчанську – підсумки 4 грудня
04.12.2025, 23:01

Новини за темою:

05.12.2025
Не вірять навіть блогери РФ: чергову перемогу намагався приписати собі ворог
04.12.2025
На півночі області ворог намагався прорватися 17 разів – дані Генштабу
04.12.2025
Змогли звільнити частину територій – ISW про успіхи ЗСУ на Харківщині
03.12.2025
Удари з авіації, 23 бої – дані Генштабу ЗСУ, як минула доба в регіоні
02.12.2025
Про 23 атаки РФ повідомив Генштаб: де проривалися росіяни


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де точилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2025 в 08:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 5 грудня Генштаб ЗСУ поінформував про шість боїв на Харківщині.".