Де точилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ
У ранковому зведенні за 5 грудня Генштаб ЗСУ поінформував про шість боїв на Харківщині.
Так на Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки росіян біля Синельникового.
А на Куп’янському – ворог намагався прорватися двічі у районі Піщаного.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 173 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 6 664 обстріли, зокрема 153 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 480 дронів-камікадзе“, – поінформували у ГШ.
Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян.
5 Грудня 2025 в 08:22