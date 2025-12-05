Live

Не вірять навіть блогери РФ: чергову перемогу намагався приписати собі ворог

Україна 07:58   05.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Нещодавно російський блогер спростував інформацію, яку поширював ворог про успіхи ЗС РФ на Куп’янському напрямку. Так, зазначили в Інституті вивчення війни (ISW), окупанти повідомляли, що окупанти вдерлися до Куп’янська-Вузлового. 

“3 і 4 грудня російські війська атакували на північ від Куп’янська поблизу Кутьківки, на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки, на південний схід від Куп’янська поблизу Піщаного і на південь від Куп’янська поблизу Куп’янська-Вузлового”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Деякі успіхи в окупантів все ж таки є, повідомили аналітики. ЗС РФ дещо просунулися на півночі від Одрадного та на сході від Григорівки – населені пункти розташовані на Великобурлуцькому напрямку.

Тим часом українські захисники зачистили частину територій на півночі області.

“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 грудня, свідчать про те, що українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися в західній частині Вовчанських Хуторів (на північний схід від Харкова) – районі, де, за попередніми даними російських джерел, зберігалася присутність російських військ”, – уточнили експерти.

