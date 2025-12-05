Live

Не верят даже блогеры в РФ: какую очередную победу пытался приписать себе враг

Николь Костенко-Лагутина
Недавно российский блогер опроверг информацию, которую распространял враг об успехах ВС РФ на Купянском направлении. Так, отметили в Институте изучения войны (ISW), оккупанты сообщали, что оккупанты вторглись в Купянск-Узловой. 

«3 и 4 декабря российские войска атаковали севернее Купянска близ Кутьковки, восточнее Купянска близ Петропавловки, юго-восточнее Купянска близ Песчаного и к югу от Купянска близ Купянска-Узлового», – отметили в Институте изучения войны.

Некоторые успехи у оккупантов все же есть, сообщили аналитики. ВС РФ незначительно продвинулись на севере от Отрадного и на востоке от Григоровки – населенные пункты расположены на Великобурлукском направлении.

Тем временем украинские защитники зачистили часть территорий на севере области.

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 4 декабря, свидетельствуют о том, что украинские войска удерживали позиции или недавно продвинулись в западной части Волчанских Хуторов (к северо-востоку от Харькова) – районе, где, по предварительным данным российских источников, сохранялось присутствие российских войск», – уточнили эксперты.

