Харьков после атаки БпЛА: в ГСЧС показали фото с мест «прилетов»
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что вечером 4 декабря россияне атаковали один из объектов в Основянском районе Харькова.
В результате ударов БпЛА возникли несколько очагов возгорания на общей площади 500 квадратных метров. Пострадавших в результате атаки нет.
«К ликвидации последствий вражеских ударов привлекались пожарно-спасательные подразделения, а также пиротехнический и медицинский расчет ГСЧС», – добавили в ГСЧС.
Напомним, взрывы начали раздаваться в Харькове 5 декабря в 21:13, мэр города Игорь Терехов сообщил об атаке на Основянский район. Перед ударами российских БпЛА о возможной атаке сообщали мониторинговые каналы. Затем в городе раздалось еще несколько взрывов, горожане насчитали не менее трех. Информация о пострадавших не поступала. Детали вражеского удара выясняются, — прокомментировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: Наступлением на Чернигов пугают россияне — зачем, пояснил Коваленко
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Харьков после атаки БпЛА: в ГСЧС показали фото с мест «прилетов»», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 декабря 2025 в 07:37;