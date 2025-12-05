Live

Харьков после атаки БпЛА: в ГСЧС показали фото с мест «прилетов»

Происшествия 07:37   05.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Харьков после атаки БпЛА: в ГСЧС показали фото с мест «прилетов»

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что вечером 4 декабря россияне атаковали один из объектов в Основянском районе Харькова. 

Обстрел Харькова 4 декабря 2025

В результате ударов БпЛА возникли несколько очагов возгорания на общей площади 500 квадратных метров. Пострадавших в результате атаки нет.

Обстрел Харькова 4 декабря 2025

«К ликвидации последствий вражеских ударов привлекались пожарно-спасательные подразделения, а также пиротехнический и медицинский расчет ГСЧС», – добавили в ГСЧС.

Обстрел Харькова 4 декабря 2025

Напомним, взрывы начали раздаваться в Харькове 5 декабря в 21:13, мэр города Игорь Терехов сообщил об атаке на Основянский район. Перед ударами российских БпЛА о возможной атаке сообщали мониторинговые каналы. Затем в городе раздалось еще несколько взрывов, горожане насчитали не менее трех. Информация о пострадавших не поступала. Детали вражеского удара выясняются, — прокомментировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: Наступлением на Чернигов пугают россияне — зачем, пояснил Коваленко

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Взрывы слышны в Харькове вечером 4 декабря: город под атакой дронов
Взрывы слышны в Харькове вечером 4 декабря: город под атакой дронов
04.12.2025, 21:29
Новости Харькова – главное 5 декабря: как прошла ночь
Новости Харькова – главное 5 декабря: как прошла ночь
05.12.2025, 08:25
«Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов
«Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов
04.12.2025, 11:04
В платежках за свет неправильные показатели? Харьковчанам сказали, что делать
В платежках за свет неправильные показатели? Харьковчанам сказали, что делать
04.12.2025, 14:36
Как на OnlyFans оказалась прокурор из Харькова — официально
Как на OnlyFans оказалась прокурор из Харькова — официально
04.12.2025, 21:59
Где шли бои на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ
Где шли бои на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ
05.12.2025, 08:22

Новости по теме:

04.12.2025
Пострадала женщина, погиб мужчина: ГСЧС о сутках в регионе
02.12.2025
О 23 атаках РФ сообщил Генштаб: где прорывались россияне
02.12.2025
Горели дома, дача, авто и магазин: ГСЧС о том, как прошли сутки в регионе
30.11.2025
Бушевали пожары: в ГСЧС показали последствия ночных ударов по Купянщине
26.11.2025
Пожар в Харькове: ГСЧСники спасли мужчину, почему загорелся дом (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Харьков после атаки БпЛА: в ГСЧС показали фото с мест «прилетов»», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2025 в 07:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что вечером 4 декабря россияне атаковали один из объектов в Основянском районе Харькова. ".