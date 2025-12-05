Харьков после атаки БпЛА: в ГСЧС показали фото с мест «прилетов»

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что вечером 4 декабря россияне атаковали один из объектов в Основянском районе Харькова.

В результате ударов БпЛА возникли несколько очагов возгорания на общей площади 500 квадратных метров. Пострадавших в результате атаки нет.

«К ликвидации последствий вражеских ударов привлекались пожарно-спасательные подразделения, а также пиротехнический и медицинский расчет ГСЧС», – добавили в ГСЧС.

Напомним, взрывы начали раздаваться в Харькове 5 декабря в 21:13, мэр города Игорь Терехов сообщил об атаке на Основянский район. Перед ударами российских БпЛА о возможной атаке сообщали мониторинговые каналы. Затем в городе раздалось еще несколько взрывов, горожане насчитали не менее трех. Информация о пострадавших не поступала. Детали вражеского удара выясняются, — прокомментировал начальник ХОВА Олег Синегубов.