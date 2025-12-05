Live

Харків після атаки БпЛА: у ДСНС показали фото з місць "прильотів"

05.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харків після атаки БпЛА: у ДСНС показали фото з місць "прильотів"

У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що ввечері 4 грудня росіяни атакували один із об’єктів у Основ’янському районі Харкова. 

Обстріл Харкова 4 грудня 2025

Внаслідок ударів БпЛА виникло кілька осередків займання на загальній площі 500 квадратних метрів. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Обстріл Харкова 4 грудня 2025

“До ліквідації наслідків ворожих ударів залучались пожежно-рятувальні підрозділи, а також піротехнічний та медичний розрахунки ДСНС”, – додали рятувальники.

Обстріл Харкова 4 грудня 2025

Нагадаємо, вибухи почали лунати в Харкові 5 грудня о 21:13, мер міста Ігор Терехов повідомив про атаку на Основ’янський район. Перед ударами російських БпЛА про можливу атаку повідомляли моніторингові канали. Потім у місті пролунало ще кілька вибухів, городяни нарахували не менше трьох. Інформація про постраждалих не надходила. Деталі ворожого удару з’ясовуються, прокоментував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
