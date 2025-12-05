Где шли бои на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ

В утренней сводке за 5 декабря Генштаб ВСУ проинформировал о шести боях на Харьковщине.

Так на Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили четыре атаки россиян около Синельниково.

А на Купянском – враг пытался прорваться дважды в районе Песчаного.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений. Вчера противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 173 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 6664 обстрела, в том числе 153 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4480 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян.