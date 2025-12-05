Live

Где шли бои на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ

Украина 08:22   05.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Где шли бои на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ

В утренней сводке за 5 декабря Генштаб ВСУ проинформировал о шести боях на Харьковщине.

Так на Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили четыре атаки россиян около Синельниково.

А на Купянском – враг пытался прорваться дважды в районе Песчаного.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений. Вчера противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 173 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 6664 обстрела, в том числе 153 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4480 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян.

Читайте также: Не верят даже блогеры в РФ: какую очередную победу пытался приписать себе враг

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Взрывы слышны в Харькове вечером 4 декабря: город под атакой дронов
Взрывы слышны в Харькове вечером 4 декабря: город под атакой дронов
04.12.2025, 21:29
Новости Харькова – главное 5 декабря: как прошла ночь
Новости Харькова – главное 5 декабря: как прошла ночь
05.12.2025, 08:25
«Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов
«Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов
04.12.2025, 11:04
В платежках за свет неправильные показатели? Харьковчанам сказали, что делать
В платежках за свет неправильные показатели? Харьковчанам сказали, что делать
04.12.2025, 14:36
Как на OnlyFans оказалась прокурор из Харькова — официально
Как на OnlyFans оказалась прокурор из Харькова — официально
04.12.2025, 21:59
Где шли бои на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ
Где шли бои на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ
05.12.2025, 08:22

Новости по теме:

05.12.2025
Не верят даже блогеры в РФ: какую очередную победу пытался приписать себе враг
04.12.2025
На севере области враг пытался прорваться 17 раз – данные Генштаба
04.12.2025
Смогли освободить часть территорий – ISW об успехах ВСУ на Харьковщине
03.12.2025
Удары из авиации, 23 боя – данные Генштаба ВСУ, как прошли сутки в регионе
02.12.2025
О 23 атаках РФ сообщил Генштаб: где прорывались россияне


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где шли бои на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2025 в 08:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 5 декабря Генштаб ВСУ проинформировал о шести боях на Харьковщине.".