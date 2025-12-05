Як вимикатимуть світло 6 грудня у Харківській області: графіки
Фото: АТ “Харківобленерго”
У суботу, 6 грудня, з 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.
Застосують одночасно від 0,5 до 2,5 черг відключень.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 07:00-10:30; 17:30-21:00
1.2 07:00-10:30; 17:30-21:00
2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00
2.2 09:00-10:30; 14:00-21:00
3.1 10:30-14:00; 21:00-23:00
3.2 10:30-14:00; 21:00-24:00
4.1 10:30-14:00; 17:30-19:00; 21:00-22:00
4.2 10:30-14:00; 21:00-23:00
5.1 14:00-17:30
5.2 14:00-17:30
6.1 06:00-07:00; 14:00-17:30
6.2 06:00-07:00; 14:00-17:30
Список адрес за чергами – тут.
