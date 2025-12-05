Live

Як вимикатимуть світло 6 грудня у Харківській області: графіки

Суспільство 19:08   05.12.2025
Оксана Якушко
Як вимикатимуть світло 6 грудня у Харківській області: графіки Фото: АТ “Харківобленерго”

У суботу, 6 грудня, з 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Застосують одночасно від 0,5 до 2,5 черг відключень.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 07:00-10:30; 17:30-21:00

1.2 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.2 09:00-10:30; 14:00-21:00

3.1 10:30-14:00; 21:00-23:00

3.2 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.1 10:30-14:00; 17:30-19:00; 21:00-22:00

4.2 10:30-14:00; 21:00-23:00

5.1 14:00-17:30

5.2 14:00-17:30

6.1 06:00-07:00; 14:00-17:30

6.2 06:00-07:00; 14:00-17:30

Список адрес за чергами – тут.

Читайте також: Росіяни атакували Харків за допомогою БпЛА: куди завдали удару

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Як вимикатимуть світло 6 грудня у Харківській області: графіки
Як вимикатимуть світло 6 грудня у Харківській області: графіки
05.12.2025, 19:08
Один бій триває на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Один бій триває на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
05.12.2025, 16:43
Росіяни атакували Харків за допомогою БпЛА: куди завдали удару
Росіяни атакували Харків за допомогою БпЛА: куди завдали удару
05.12.2025, 18:13
Nissan на смерть збив пішохода на Харківщині
Nissan на смерть збив пішохода на Харківщині
05.12.2025, 16:12
10 медалей привезли харківські спортсмени з XXV Дефлімпійських ігор 2025 року
10 медалей привезли харківські спортсмени з XXV Дефлімпійських ігор 2025 року
05.12.2025, 17:35
Гучне вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: жертва – харків’янин
Гучне вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: жертва – харків’янин
05.12.2025, 13:26

Новини за темою:

04.12.2025
Як 5 грудня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
01.12.2025
Як 2 грудня вимикатимуть світло в Харківській області: графіки
27.11.2025
Як вимикатимуть світло 28 листопада у Харківській області: графік
23.11.2025
Як відключатимуть світло в Харківській області 23 листопада: дані обленерго
21.11.2025
Як вимикатимуть світло 22 листопада у Харкові й області: графіки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як вимикатимуть світло 6 грудня у Харківській області: графіки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2025 в 19:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 6 грудня, з 06:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.".