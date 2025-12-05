Как будут отключать свет 6 декабря в Харьковской области: графики
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В субботу, 6 декабря, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.
Применяют одновременно от 0,5 до 2,5 очередей отключений.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
1.2 07:00–10:30; 17:30-21:00
2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
2.2 09:00–10:30; 14:00–21:00
3.1 10:30–14:00; 21:00-23:00
3.2 10:30–14:00; 21:00-24:00
4.1 10:30–14:00; 17:30-19:00; 21:00-22:00
4.2 10:30–14:00; 21:00-23:00
5.1 14:00-17:30
5.2 14:00-17:30
6.1 06:00-07:00; 14:00–17:30
6.2 06:00-07:00; 14:00–17:30
Список адресов за очередями — здесь.
Читайте также: Россияне атаковали Харьков с помощью БпЛА: куда нанесли удар
