Как будут отключать свет 6 декабря в Харьковской области: графики

В субботу, 6 декабря, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Применяют одновременно от 0,5 до 2,5 очередей отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 07:00–10:30; 17:30-21:00

1.2 07:00–10:30; 17:30-21:00

2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00

2.2 09:00–10:30; 14:00–21:00

3.1 10:30–14:00; 21:00-23:00

3.2 10:30–14:00; 21:00-24:00

4.1 10:30–14:00; 17:30-19:00; 21:00-22:00

4.2 10:30–14:00; 21:00-23:00

5.1 14:00-17:30

5.2 14:00-17:30

6.1 06:00-07:00; 14:00–17:30

6.2 06:00-07:00; 14:00–17:30

Список адресов за очередями — здесь.