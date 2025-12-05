Live

Как будут отключать свет 6 декабря в Харьковской области: графики

Общество 19:08   05.12.2025
Оксана Якушко
Как будут отключать свет 6 декабря в Харьковской области: графики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В субботу, 6 декабря, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Применяют одновременно от 0,5 до 2,5 очередей отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
1.2 07:00–10:30; 17:30-21:00
2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
2.2 09:00–10:30; 14:00–21:00
3.1 10:30–14:00; 21:00-23:00
3.2 10:30–14:00; 21:00-24:00
4.1 10:30–14:00; 17:30-19:00; 21:00-22:00
4.2 10:30–14:00; 21:00-23:00
5.1 14:00-17:30
5.2 14:00-17:30
6.1 06:00-07:00; 14:00–17:30
6.2 06:00-07:00; 14:00–17:30

Список адресов за очередями — здесь.

Читайте также: Россияне атаковали Харьков с помощью БпЛА: куда нанесли удар

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Громкое убийство военнослужащего ТЦК во Львове: жертва – харьковчанин
Громкое убийство военнослужащего ТЦК во Львове: жертва – харьковчанин
05.12.2025, 13:26
Новости Харькова – главное 5 декабря: атаки, подозрение депутату в госизмене
Новости Харькова – главное 5 декабря: атаки, подозрение депутату в госизмене
05.12.2025, 16:46
В платежках за свет неправильные показатели? Харьковчанам сказали, что делать
В платежках за свет неправильные показатели? Харьковчанам сказали, что делать
04.12.2025, 14:36
Помогли сбежать уклонисту от копов на «Барабашово»: НПУ вручила подозрения
Помогли сбежать уклонисту от копов на «Барабашово»: НПУ вручила подозрения
04.12.2025, 15:38
Под Харьковом поселился харизматичный красавчик (видео)
Под Харьковом поселился харизматичный красавчик (видео)
05.12.2025, 09:47
Как будут отключать свет 6 декабря в Харьковской области: графики
Как будут отключать свет 6 декабря в Харьковской области: графики
05.12.2025, 19:08

Новости по теме:

04.12.2025
Как будут отключать свет 5 декабря в Харьковской области: графики
01.12.2025
Как 2 декабря будут выключать свет в Харьковской области: графики
27.11.2025
Как будут выключать свет 28 ноября в Харьковской области: график
23.11.2025
Как будут отключать свет в Харьковской области 23 ноября: данные облэнерго
21.11.2025
Как будут выключать свет 22 ноября в Харькове и области: графики


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как будут отключать свет 6 декабря в Харьковской области: графики», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2025 в 19:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 6 декабря, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.".