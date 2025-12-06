Live

Вночі та вранці туман: прогноз погоди в Харкові та області на 7 грудня

Суспільство 21:16   06.12.2025
Вікторія Яковенко
У неділю, 7 грудня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Опадів не прогнозують. Вночі та вранці місцями буде туман.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть близько 0, вдень – від 3 до 5 градусів тепла, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі буде від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень – від 0 до 5 градусів.

Вітер південно-східний – 7-12 м/с.

Автор: Вікторія Яковенко
