Ночью и утром туман: прогноз погоды в Харькове и области на 7 декабря

Общество 21:16   06.12.2025
Виктория Яковенко
Ночью и утром туман: прогноз погоды в Харькове и области на 7 декабря Фото: Елена Нагорная

В воскресенье, 7 декабря, в Харькове и области переменная облачность. Осадков не прогнозируют. Ночью и утром местами будет туман.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать около 0, днем ​​от 3 до 5 градусов тепла, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем ​​от 0 до 5 градусов.

Ветер юго-восточный – 7-12 м/с.

Напомним, 6 декабря, в День Святого Николая в Харьковской области бойцы ГСЧС поздравили детей погибших побратимов.

Читайте также: «Сторожил руины»: с Купянщины вывезли собаку, владелец которой погиб (видео)

Автор: Виктория Яковенко
