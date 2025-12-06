Ночью и утром туман: прогноз погоды в Харькове и области на 7 декабря
Фото: Елена Нагорная
В воскресенье, 7 декабря, в Харькове и области переменная облачность. Осадков не прогнозируют. Ночью и утром местами будет туман.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать около 0, днем от 3 до 5 градусов тепла, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура воздуха ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 0 до 5 градусов.
Ветер юго-восточный – 7-12 м/с.
Напомним, 6 декабря, в День Святого Николая в Харьковской области бойцы ГСЧС поздравили детей погибших побратимов.
Читайте также: «Сторожил руины»: с Купянщины вывезли собаку, владелец которой погиб (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ночью и утром туман: прогноз погоды в Харькове и области на 7 декабря», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 декабря 2025 в 21:16;