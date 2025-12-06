Ночью и утром туман: прогноз погоды в Харькове и области на 7 декабря

В воскресенье, 7 декабря, в Харькове и области переменная облачность. Осадков не прогнозируют. Ночью и утром местами будет туман.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать около 0, днем ​​от 3 до 5 градусов тепла, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем ​​от 0 до 5 градусов.

Ветер юго-восточный – 7-12 м/с.

