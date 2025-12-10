Live

Квартира горіла під Харковом: ДСНСники врятували літню жінку

Події 16:46   10.12.2025
Вікторія Яковенко
Квартира горіла під Харковом: ДСНСники врятували літню жінку Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Повідомлення про пожежу в селищі Подвірки рятувальники отримали сьогодні, 10 грудня, о 14:42, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

Зазначається, що горіла квартира на другому поверсі п’ятиповерхівки.

«До місця пожежі було направлено два відділення Служби порятунку на автоцистернах.  На момент прибуття рятувальників стало відомо, що у квартирі горіли домашні речі на площі 3 м. кв. На місці пожежі врятовано жінку, 1943 року народження», – зазначили у ДСНС.

Локалізували загоряння о 15:04, а повністю загасили – о 15:14. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють.

Нагадаємо, за інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу в регіоні виникли шість пожеж. При цьому одне із загорянь почалося через російські обстріли. Так, по селу Підсереднє Великобурлуцької громади вдарив ворожий БпЛА. Внаслідок цього виникла пожежа на території навчального закладу на площі 250 квадратних метрів. Постраждалих немає, додали пожежники.

Читайте також: Вибух скутера військових у Харкові: справа містянки – у суді, загрожує довічне

Автор: Вікторія Яковенко
