Live

Квартира горела под Харьковом: ГСЧСники спасли пожилую женщину

Происшествия 16:46   10.12.2025
Виктория Яковенко
Квартира горела под Харьковом: ГСЧСники спасли пожилую женщину Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Сообщения о пожаре в поселке Подворки спасатели получили сегодня, 10 декабря, в 14:42, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что горела квартира на втором этаже пятиэтажки.

«К месту пожара было направлено два отделения Службы спасения на автоцистернах. К моменту прибытия спасателей стало известно, что в квартире горели домашние вещи на площади 3 м. кв. На месте пожара спасена женщина, 1943 года рождения», — отметили в ГСЧС.

Локализовали возгорание в 15:04, а полностью потушили – в 15:14. Причину возникновения пожара устанавливают.

Напомним, по информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки в регионе возникли шесть пожаров. При этом одно из возгораний началось из-за российских обстрелов. Так, по селу Подсереднее Великобурлукской громады ударил вражеский БпЛА. В результате возник пожар на территории учебного заведения на площади 250 квадратных метров. Пострадавших нет, добавили пожарные.

Читайте также: Взрыв скутера военных в Харькове: дело горожанки – в суде, грозит пожизненное

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 10 декабря: обстрелы, выпал снег, концерты в метро
Новости Харькова – главное 10 декабря: обстрелы, выпал снег, концерты в метро
10.12.2025, 16:48
Скоро в Харькове откроют новую локацию – где, рассказал Терехов
Скоро в Харькове откроют новую локацию – где, рассказал Терехов
10.12.2025, 09:31
Борьба или самоубийство? В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
Борьба или самоубийство? В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
10.12.2025, 11:37
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 декабря — график
09.12.2025, 20:42
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в четверг
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в четверг
10.12.2025, 13:11
Полтора десятка раз атаковали военные РФ на Харьковщине: где шли бои
Полтора десятка раз атаковали военные РФ на Харьковщине: где шли бои
10.12.2025, 17:18

Новости по теме:

07.12.2025
В Харькове горели подвалы: чрезвычайники спасли двоих мужчин
02.12.2025
Столкнулись трамвай и иномарка – пожар вспыхнул на проспекте в Харькове (фото)
27.11.2025
Тело мужчины нашли во время пожара на Харьковщине (фото)
22.11.2025
Спас себя и бабушку: бойцы ГСЧС пригласили в гости 8-летнего харьковчанина 📷
17.11.2025
Последствия «прилетов» ракет убирали в Балаклее на Харьковщине (фото, видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Квартира горела под Харьковом: ГСЧСники спасли пожилую женщину», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2025 в 16:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения о пожаре в поселке Подворки спасатели получили сегодня, 10 декабря, в 14:42, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".