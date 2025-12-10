Квартира горела под Харьковом: ГСЧСники спасли пожилую женщину
Сообщения о пожаре в поселке Подворки спасатели получили сегодня, 10 декабря, в 14:42, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что горела квартира на втором этаже пятиэтажки.
«К месту пожара было направлено два отделения Службы спасения на автоцистернах. К моменту прибытия спасателей стало известно, что в квартире горели домашние вещи на площади 3 м. кв. На месте пожара спасена женщина, 1943 года рождения», — отметили в ГСЧС.
Локализовали возгорание в 15:04, а полностью потушили – в 15:14. Причину возникновения пожара устанавливают.
Напомним, по информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки в регионе возникли шесть пожаров. При этом одно из возгораний началось из-за российских обстрелов. Так, по селу Подсереднее Великобурлукской громады ударил вражеский БпЛА. В результате возник пожар на территории учебного заведения на площади 250 квадратных метров. Пострадавших нет, добавили пожарные.
