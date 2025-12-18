Туман, мряка, ожеледь. Прогноз погоди на 19 грудня у Харкові й області

Прогноз погоди на п’ятницю, 19 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів🌤. Прогнозують туман, мряку, вночі ймовірна слабка ожеледь🌫🌧.

На дорогах очікують місцями ожеледицю. Вдень триматиметься хмарна погода.

Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 2º морозу до 3° тепла, вдень від 0 до 5° тепла.

У Харкові день пройде без істотних опадів🌤. Очікують туман, мряку, вночі ймовірна слабка ожеледь.🌫

Вітер прогнозують змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме близько 0°, вдень стовпчик трохи підніметься до 1 – 3° тепла.