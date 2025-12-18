Туман, мряка, ожеледь. Прогноз погоди на 19 грудня у Харкові й області
Прогноз погоди на п’ятницю, 19 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день пройде без істотних опадів🌤. Прогнозують туман, мряку, вночі ймовірна слабка ожеледь🌫🌧.
На дорогах очікують місцями ожеледицю. Вдень триматиметься хмарна погода.
Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 2º морозу до 3° тепла, вдень від 0 до 5° тепла.
У Харкові день пройде без істотних опадів🌤. Очікують туман, мряку, вночі ймовірна слабка ожеледь.🌫
Вітер прогнозують змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме близько 0°, вдень стовпчик трохи підніметься до 1 – 3° тепла.
Читайте також: Вбивство сина віцемера Харкова у Відні: кого підозрюють і арештували
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Туман, мряка, ожеледь. Прогноз погоди на 19 грудня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2025 в 20:45;