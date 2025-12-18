Туман, изморось, гололед. Прогноз погоды на 19 декабря в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 19 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Прогнозируют туман, изморось, ночью вероятен слабый гололед.

На дорогах ожидают местами гололедицу. Днем будет держаться облачная погода.

Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​от 0 до 5° тепла.

В Харькове день пройдет без существенных осадков. Ожидают туман, туман, ночью вероятен слабый гололед.🌫

Ветер прогнозируют переменных направлений, 3 – 8 м/с.

Температура воздуха ночью составит около 0°, днем ​​столбик немного поднимется до 1 – 3° тепла.