Била свого 19-річного брата: 25-річній мешканці Рогані загрожує в’язниця

За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, 25-річна мешканка Рогані систематично чинила психологічне та фізичне насильство на свого 19-річного брата.

“За фактами порушень працівники поліції склали три адміністративні протоколи за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесені термінові заборонені приписи. Та попри вжиті заходи, дівчина продовжувала протиправну поведінку”, – зазначили в поліції.

Тепер дівчині вручили підозру у домашньому насильстві. Їй загрожує обмеження волі, строком на п’ять років, або позбавлення волі – на два роки.