Била своего 19-летнего брата: 25-летней жительнице Рогани грозит тюрьма

Происшествия 13:38   03.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Била своего 19-летнего брата: 25-летней жительнице Рогани грозит тюрьма

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 25-летняя жительница Рогани систематически оказывала психологическое и физическое насилие на своего 19-летнего брата. 

«По фактам нарушений работники полиции составили три административных протокола по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и вынесенных срочных запрещенных предписаниях. Но, несмотря на принятые меры, девушка продолжала противоправное поведение», – отметили в полиции.

Теперь девушке вручили подозрение в домашнем насилии. Ей грозит ограничение свободы, сроком на пять лет, либо лишение свободы – на два года.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
