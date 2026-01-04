Через шкідливу звичку чоловік загинув на Харківщині

62-річний чоловік загинув у пожежі у селищі Чугуївського району, повідомили у ДСНС у Харківській області.

«Внаслідок побутової пожежі одна людина загинула в селищі Донець Чугуївського району. Горіли меблі в кімнаті у житловому будинку на площі пожежі 6 м кв. Під час гасіння пожежі виявили тіло 62-річного чоловіка», – розповіли в ДСНС.

Попередня причина займання — необережність під час паління, зазначили рятувальники.

Також 3 січня внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще двох травмовано в Богодухові, повідомляє Нацполіція.