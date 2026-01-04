Live

Из-за вредной привычки мужчина погиб на Харьковщине

Происшествия 14:34   04.01.2026
Оксана Якушко
Из-за вредной привычки мужчина погиб на Харьковщине

62-летний мужчина погиб в пожаре в поселке Чугуевского района, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

«В результате бытового пожара один человек погиб в поселке Донец Чугуевского района. Горела мебель в комнате в жилом доме на площади пожара 6 м кв. Во время тушения пожара обнаружили тело 62-летнего мужчины», — рассказали в ГСЧС.

Предварительная причина возгорания – неосторожность во время курения, отметили спасатели.

Также 3 января в результате ДТП погибли два человека, еще двое травмированы в Богодухове, сообщает Нацполиция.

Читайте также: До 5 человек выросло количество погибших в Харькове 2 января от «Искандера»

Автор: Оксана Якушко
