Из-за вредной привычки мужчина погиб на Харьковщине
62-летний мужчина погиб в пожаре в поселке Чугуевского района, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
«В результате бытового пожара один человек погиб в поселке Донец Чугуевского района. Горела мебель в комнате в жилом доме на площади пожара 6 м кв. Во время тушения пожара обнаружили тело 62-летнего мужчины», — рассказали в ГСЧС.
Предварительная причина возгорания – неосторожность во время курения, отметили спасатели.
Также 3 января в результате ДТП погибли два человека, еще двое травмированы в Богодухове, сообщает Нацполиция.
- • Дата публикации материала: 4 января 2026 в 14:34;