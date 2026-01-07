Дощ і ожеледиця. Прогноз погоди на 8 січня у Харкові й області

Прогноз погоди на четвер, 8 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області прогнозують дощ🌧. Вночі місцями очікують туман, на дорогах утвориться ожеледиця. Вдень триматиметься хмарна погода.

Вітер буде південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень місцями можливі пориви до 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 0 до 5° тепла, вдень від 2 до 7° тепла.

У Харкові прогнозують дощ🌧. Вночі на дорогах очікують ожеледицю.

Вітер буде південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 1 – 3° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 3 – 5° тепла.