Дощ і ожеледиця. Прогноз погоди на 8 січня у Харкові й області
Прогноз погоди на четвер, 8 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області прогнозують дощ🌧. Вночі місцями очікують туман, на дорогах утвориться ожеледиця. Вдень триматиметься хмарна погода.
Вітер буде південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень місцями можливі пориви до 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 0 до 5° тепла, вдень від 2 до 7° тепла.
У Харкові прогнозують дощ🌧. Вночі на дорогах очікують ожеледицю.
Вітер буде південно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 1 – 3° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 3 – 5° тепла.
7 Січня 2026 в 19:35