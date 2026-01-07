Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области

Прогноз погоды на четверг, 8 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области прогнозируют дождь. Ночью местами ожидают туман, на дорогах образуется гололедица. Днем будет держаться облачная погода.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5° тепла, днем ​​от 2 до 7° тепла.

В Харькове прогнозируют дождь. Ночью на дорогах ожидают гололедицу.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1 – 3° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 3 – 5° тепла.

