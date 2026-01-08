Live

Ожеледиця, дощ і сніг. Прогноз погоди на 9 січня у Харкові й області

Погода 19:53   08.01.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоди на п’ятницю, 9 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі прогнозують дощ🌧. Вранці та вдень очікують невеликий сніг, слабку ожеледь.🌨

Вранці можливий слабкий туман. На дорогах буде ожеледиця. Вдень триматиметься хмарна погода.🌥

Вітер буде південний, 7 – 12 м/с, вдень місцями можливі пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 протягом доби коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла.

 

У Харкові вночі очікують дощ🌧. Вранці та вдень прогнозують невеликий сніг, слабка ожеледь. 🌨

Вранці можливий слабкий туман. На дорогах прогнозують ожеледицю.

Вітер буде південний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 протягом доби становитиме близько 0°.

