Ожеледиця, дощ і сніг. Прогноз погоди на 9 січня у Харкові й області
Прогноз погоди на п’ятницю, 9 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі прогнозують дощ🌧. Вранці та вдень очікують невеликий сніг, слабку ожеледь.🌨
Вранці можливий слабкий туман. На дорогах буде ожеледиця. Вдень триматиметься хмарна погода.🌥
Вітер буде південний, 7 – 12 м/с, вдень місцями можливі пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 протягом доби коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла.
У Харкові вночі очікують дощ🌧. Вранці та вдень прогнозують невеликий сніг, слабка ожеледь. 🌨
Вранці можливий слабкий туман. На дорогах прогнозують ожеледицю.
Вітер буде південний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 протягом доби становитиме близько 0°.
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2026 в 19:53