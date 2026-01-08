Гололед, дождь и снег. Прогноз погоды на 9 января в Харькове и области
Прогноз погоды на пятницу, 9 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью прогнозируют дождь. Утром и днем ожидают небольшой снег, слабый гололед. 🌨
Утром возможен слабый туман. На дорогах будет гололедица. Днем будет держаться облачная погода. 🌥
Ветер будет южный, 7-12 м/с, днем местами возможны порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха 🌡 в течение суток будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла.
В Харькове ночью ожидают дождь. Утром и днем прогнозируют небольшой снег, слабый гололед. 🌨
Утром возможен слабый туман. На дорогах прогнозируют гололед.
Ветер будет южный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит около 0°.
