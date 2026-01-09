Live

Копи вилучили книги у чоловіка на вокзалі – що він зробив

Події 11:22   09.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Копи вилучили книги у чоловіка на вокзалі – що він зробив

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що про несанкціоновану торгівлю на вокзалі в Харкові дізналися із соцмереж. Після чого копи вирушили перевіряти, чи це так. 

Прибувши на вокзал, правоохоронці справді побачили чоловіка, який продавав книжки.

“Та вжили необхідних заходів у межах чинного законодавства”, – йдеться у повідомленні.

Також у поліції повідомили, що книжки вилучили.

“За результатами розгляду зібраних матеріалів на громадянина складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 160 (торгівля з рук у невстановлених місцях) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – зазначили копи.

Для ухвалення подальших рішень усі отримані матеріали передадуть до суду.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
