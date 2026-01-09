Копи вилучили книги у чоловіка на вокзалі – що він зробив
У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що про несанкціоновану торгівлю на вокзалі в Харкові дізналися із соцмереж. Після чого копи вирушили перевіряти, чи це так.
Прибувши на вокзал, правоохоронці справді побачили чоловіка, який продавав книжки.
“Та вжили необхідних заходів у межах чинного законодавства”, – йдеться у повідомленні.
Також у поліції повідомили, що книжки вилучили.
“За результатами розгляду зібраних матеріалів на громадянина складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 160 (торгівля з рук у невстановлених місцях) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – зазначили копи.
Для ухвалення подальших рішень усі отримані матеріали передадуть до суду.
Читайте також: Мерія та ХАЦ співпрацюватимуть: Терехов підписав документ
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Копи вилучили книги у чоловіка на вокзалі – що він зробив», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2026 в 11:22;