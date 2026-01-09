Копы изъяли книги у мужчины на вокзале – что он сделал
В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что о несанкционированной торговле на вокзале в Харькове узнали из соцсетей. После чего копы отправились проверять, так ли это.
Прибыв на вокзал, правоохранители действительно увидели мужчину, который продавал книги.
«И приняли необходимые меры в рамках действующего законодательства», – говорится в сообщении.
Также в полиции сообщили, что книги изъяли.
«По результатам рассмотрения собранных материалов на гражданина составлен административный протокол по ч. 2 ст. 160 (торговля из рук в неустановленных местах) Кодекса Украины об административных правонарушениях», – отметили копы.
Для принятия дальнейших решений все полученные материалы передадут в суд.
Читайте также: Мэрия и ХАЦ будут сотрудничать: Терехов подписал документ
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Копы изъяли книги у мужчины на вокзале – что он сделал», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 января 2026 в 11:22;