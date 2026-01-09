Live

Копы изъяли книги у мужчины на вокзале – что он сделал

Происшествия 11:22   09.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что о несанкционированной торговле на вокзале в Харькове узнали из соцсетей. После чего копы отправились проверять, так ли это. 

Прибыв на вокзал, правоохранители действительно увидели мужчину, который продавал книги.

«И приняли необходимые меры в рамках действующего законодательства», – говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили, что книги изъяли.

«По результатам рассмотрения собранных материалов на гражданина составлен административный протокол по ч. 2 ст. 160 (торговля из рук в неустановленных местах) Кодекса Украины об административных правонарушениях», – отметили копы.

Для принятия дальнейших решений все полученные материалы передадут в суд.

