Як вимикатимуть світло в Харківській області 15 січня – графік

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на четвер, 15 січня.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 02:30-06:00; 07:00–09:30; 10:00–16:30; 19:00–20:00

1.2 00:00–06:00; 07:00–09:30; 10:00–16:30; 19:00–20:00

2.1 02:30–06:00; 07:00–09:30; 10:00–16:30; 20:30-22:00

2.2 02:30-06:00; 07:00–09:30; 10:00–16:30; 20:30-24:00

3.1 02:30-05:00; 06:00–09:30; 13:30–19:00; 20:30-22:00

3.2 06:00-07:00; 13:30–19:00; 20:30-22:00

4.1 05:00-07:00; 13:30–19:00; 20:30-22:00

4.2 05:00-07:00; 13:30–19:00; 20:00-22:00

5.1 00:00-02:30; 10:00–13:00; 17:00-23:30

5.2 00:00-02:30; 10:00–13:00; 17:00-23:30

6.1 00:00-02:30; 06:00–13:00; 17:00-23:30

6.2 00:00-02:30; 06:00–13:00; 17:00-23:30

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, 14 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що через наслідки російських обстрілів та морози в енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації – його зафіксують юридично. Також президент доручив Кабміну підготувати перегляд правил комендантської години на час НС – її можуть скасувати для частини міст та громад, де дозволяє безпекова ситуація. Водночас підготовку Харкова до зими Зеленський навів як позитивний приклад.