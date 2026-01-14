Як вимикатимуть світло в Харківській області 15 січня – графік
Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на четвер, 15 січня.
Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.
Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:
1.1 02:30-06:00; 07:00–09:30; 10:00–16:30; 19:00–20:00
1.2 00:00–06:00; 07:00–09:30; 10:00–16:30; 19:00–20:00
2.1 02:30–06:00; 07:00–09:30; 10:00–16:30; 20:30-22:00
2.2 02:30-06:00; 07:00–09:30; 10:00–16:30; 20:30-24:00
3.1 02:30-05:00; 06:00–09:30; 13:30–19:00; 20:30-22:00
3.2 06:00-07:00; 13:30–19:00; 20:30-22:00
4.1 05:00-07:00; 13:30–19:00; 20:30-22:00
4.2 05:00-07:00; 13:30–19:00; 20:00-22:00
5.1 00:00-02:30; 10:00–13:00; 17:00-23:30
5.2 00:00-02:30; 10:00–13:00; 17:00-23:30
6.1 00:00-02:30; 06:00–13:00; 17:00-23:30
6.2 00:00-02:30; 06:00–13:00; 17:00-23:30
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Нагадаємо, 14 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що через наслідки російських обстрілів та морози в енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації – його зафіксують юридично. Також президент доручив Кабміну підготувати перегляд правил комендантської години на час НС – її можуть скасувати для частини міст та громад, де дозволяє безпекова ситуація. Водночас підготовку Харкова до зими Зеленський навів як позитивний приклад.
