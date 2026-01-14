Как будут отключать свет в Харьковской области 15 января – график

Опубликован график отключений света в Харьковской области на четверг, 15 января.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 00:00 до 24:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 02:30-06:00; 07:00-09:30; 10:00-16:30; 19:00-20:00

1.2 00:00-06:00; 07:00-09:30; 10:00-16:30; 19:00-20:00

2.1 02:30-06:00; 07:00-09:30; 10:00-16:30; 20:30-22:00

2.2 02:30-06:00; 07:00-09:30; 10:00-16:30; 20:30-24:00

3.1 02:30-05:00; 06:00-09:30; 13:30-19:00; 20:30-22:00

3.2 06:00-07:00; 13:30-19:00; 20:30-22:00

4.1 05:00-07:00; 13:30-19:00; 20:30-22:00

4.2 05:00-07:00; 13:30-19:00; 20:00-22:00

5.1 00:00-02:30; 10:00-13:00; 17:00-23:30

5.2 00:00-02:30; 10:00-13:00; 17:00-23:30

6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 17:00-23:30

6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 17:00-23:30

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, 14 января президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за последствий российских обстрелов и морозов в Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике — его зафиксируют юридически. Также президент поручил Кабмину подготовить пересмотр правил комендантского часа — на время ЧС его могут отменить для части городов и громад, где позволяет ситуация с безопасностью. В то же время подготовку Харькова к зиме Зеленский привел в качестве положительного примера.