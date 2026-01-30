Live

Чоловіка судитимуть за вбивство собаки у своєму городі під Харковом

Події 17:55   30.01.2026
Оксана Горун
Прокуратура передала до суду справу про стрілянину в селі Хорошеве Харківського району. Місцевого 53-річного мешканця звинувачують у вбивстві собаки. Тіло тварини він закопав.

Із заявою про вбивство свого собаки до поліції звернулася жінка 15 листопада 2025 року. Запідозрили місцевого мешканця.

Побачивши собаку на своєму городі, він взяв мисливську рушницю та здійснив по ній два постріли. Від отриманих поранень тварина загинула. Надалі він закопав її тіло у себе на подвір’ї“, — повідомила версію слідства пресслужба Харківської обласної прокуратури.

патрони до рушниці

Справу чоловіка розбиратиме Харківський районний суд. Якщо його провину доведуть, за вбивство собаки обвинувачений може сісти на три роки у в’язницю.

Читайте також: В одному з районів Харкова ввели карантин: собака напав на скажену лисицю

Раніше ми повідомляли, що водій Daewoo в Харкові збив собаку та кинув на дорозі. Відео інциденту потрапило в соцмережі. Небайдужі харків’яни, які були поряд, одразу відвезли тварину до ветеринарної клініки. Псу надають допомогу. А водія 30 січня розшукала поліція. На нього склали протоколи за порушення правил руху та те, що залишив місце ДТП.

