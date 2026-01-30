Чоловіка судитимуть за вбивство собаки у своєму городі під Харковом

Прокуратура передала до суду справу про стрілянину в селі Хорошеве Харківського району. Місцевого 53-річного мешканця звинувачують у вбивстві собаки. Тіло тварини він закопав.

Із заявою про вбивство свого собаки до поліції звернулася жінка 15 листопада 2025 року. Запідозрили місцевого мешканця.

“Побачивши собаку на своєму городі, він взяв мисливську рушницю та здійснив по ній два постріли. Від отриманих поранень тварина загинула. Надалі він закопав її тіло у себе на подвір’ї“, — повідомила версію слідства пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Справу чоловіка розбиратиме Харківський районний суд. Якщо його провину доведуть, за вбивство собаки обвинувачений може сісти на три роки у в’язницю.

