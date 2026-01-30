Мужчину будут судить за убийство собаки в своем огороде под Харьковом

Прокуратура передала в суд дело о стрельбе в селе Хорошево Харьковского района. Местного 53-летнего жителя обвиняют в убийстве собаки. Тело животного он закопал.

С заявлением об убийстве своей собаки в полицию обратилась женщина 15 ноября 2025 года. Заподозрили местного жителя.

«Увидев собаку на своем огороде, он взял охотничье ружье и произвел по ней два выстрела. От полученных ранений животное погибло. В дальнейшем он зарыл ее тело у себя во дворе», — сообщила версию следствия пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Дело мужчины будет разбирать Харьковский районный суд. Если его вину докажут, за убийство собаки он может сесть на три года в тюрьму.

