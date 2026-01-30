Live

Мужчину будут судить за убийство собаки в своем огороде под Харьковом

Происшествия 17:55   30.01.2026
Оксана Горун
Мужчину будут судить за убийство собаки в своем огороде под Харьковом

Прокуратура передала в суд дело о стрельбе в селе Хорошево Харьковского района. Местного 53-летнего жителя обвиняют в убийстве собаки. Тело животного он закопал.

С заявлением об убийстве своей собаки в полицию обратилась женщина 15 ноября 2025 года. Заподозрили местного жителя.

«Увидев собаку на своем огороде, он взял охотничье ружье и произвел по ней два выстрела. От полученных ранений животное погибло. В дальнейшем он зарыл ее тело у себя во дворе», — сообщила версию следствия пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

патроны к ружью

Дело мужчины будет разбирать Харьковский районный суд. Если его вину докажут, за убийство собаки он может сесть на три года в тюрьму.

Читайте также: В одном из района Харькова ввели карантин: собака напала на бешеную лису

Ранее мы сообщали, что водитель Daewoo в Харькове сбил собаку и бросил на дороге. Видео инцидента попало в соцсети. Неравнодушные харьковчане, которые были рядом, сразу отвезли животное в ветеринарную клинику. Псу оказывают помощь. А водителя 30 января разыскала полиция. На него составили протоколы за нарушение правил движения и то, что покинул место ДТП.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Циклон зайдет на Харьковщину 30 января: температура опустится от +3 до -15
Циклон зайдет на Харьковщину 30 января: температура опустится от +3 до -15
29.01.2026, 17:27
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
28.01.2026, 11:30
Ракетный удар по предприятию в пригороде Харькова: тушат масштабный пожар 📹
Ракетный удар по предприятию в пригороде Харькова: тушат масштабный пожар 📹
30.01.2026, 12:41
Новости Харькова — главное 30 января: волна «минирований», приговор подросткам
Новости Харькова — главное 30 января: волна «минирований», приговор подросткам
30.01.2026, 18:04
Волна «минирований» по Украине: что не работает в Харькове (дополнено)
Волна «минирований» по Украине: что не работает в Харькове (дополнено)
30.01.2026, 15:35
Мужчину будут судить за убийство собаки в своем огороде под Харьковом
Мужчину будут судить за убийство собаки в своем огороде под Харьковом
30.01.2026, 17:55

Новости по теме:

30.01.2026
Не пропустил пешехода: 75-летнему водителю сообщили о подозрении
30.01.2026
Волна «минирований» по Украине: что не работает в Харькове (дополнено)
30.01.2026
В Харькове разыскали водителя, который сбил собаку и скрылся с места ДТП
30.01.2026
Харьковщина готовится к сильным морозам: Синегубов обратился к жителям
30.01.2026
Называл Харьков «русским городом»: подозрение вручили монаху УПЦ МП


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Мужчину будут судить за убийство собаки в своем огороде под Харьковом», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 января 2026 в 17:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура передала в суд дело о стрельбе в селе Хорошево Харьковского района. Местного 53-летнего жителя обвиняют в убийстве собаки. Тело животного он закопал".