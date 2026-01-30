Мужчину будут судить за убийство собаки в своем огороде под Харьковом
Прокуратура передала в суд дело о стрельбе в селе Хорошево Харьковского района. Местного 53-летнего жителя обвиняют в убийстве собаки. Тело животного он закопал.
С заявлением об убийстве своей собаки в полицию обратилась женщина 15 ноября 2025 года. Заподозрили местного жителя.
«Увидев собаку на своем огороде, он взял охотничье ружье и произвел по ней два выстрела. От полученных ранений животное погибло. В дальнейшем он зарыл ее тело у себя во дворе», — сообщила версию следствия пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Дело мужчины будет разбирать Харьковский районный суд. Если его вину докажут, за убийство собаки он может сесть на три года в тюрьму.
Ранее мы сообщали, что водитель Daewoo в Харькове сбил собаку и бросил на дороге. Видео инцидента попало в соцсети. Неравнодушные харьковчане, которые были рядом, сразу отвезли животное в ветеринарную клинику. Псу оказывают помощь. А водителя 30 января разыскала полиция. На него составили протоколы за нарушение правил движения и то, что покинул место ДТП.
