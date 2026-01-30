Два тролейбуси змінять маршрут у Харкові
У суботу, 31 січня, тимчасово інакше ходитимуть тролейбуси №11 та 27, попередили в Харківській міськраді.
“Рух тролейбусів на проспекті Ново-Баварському, вул. Китаєнка, просп. Любові Малої, від розворотного кола “Просп. Дзюби“ до вул. Дудинської, буде припинений з 9:00 до 17:00 31 січня. Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з виконанням робіт АТ “Харківобленерго“, — поінформувала пресслужба мерії.
У цей час тролейбуси підуть таким шляхом:
- від розворотного кола “Вул. Новий Побут“ до майдану Конституції за таким маршрутом: розворотне коло “Вул. Новий Побут“ – вул. Холодногірська – вул. Дудинської – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – майдан Благовіщенський – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Ярмарковий – майдан Конституції;
- у зворотному напрямку: майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – узвіз Соборний – майдан Благовіщенський – вул. Коцарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Холодногірська – розворотне коло “Вул. Новий Побут“.
Також курсуватиме тимчасовий автобус №27 за маршрутом: просп. Дзюби – просп. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Полтавський Шлях – ст. м. “Холодна гора”.
Нагадаємо, після масованих обстрілів Харкова та області продовжують відновлювати об’єкти енергетики. В обленерго дали прогноз, що ситуація покращуватиметься.
