Два троллейбуса изменят маршрут в Харькове

В субботу, 31 января, временно иначе будут ходить троллейбусы №11 и 27, предупредили в Харьковском горсовете.

«Движение троллейбусов по пр. Ново-Баварскому, ул. Китаенко, пр. Любови Малой, от разворотного круга «Пр. Дзюбы» до ул. Дудинской, будет прекращено с 9:00 до 17:00 31 января. Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с выполнением работ АО «Харьковоблэнерго», — проинформировала пресс-служба мэрии.

В это время троллейбусы пойдут таким путем:

от разворотного круга «Ул. Новый Быт» до площади Конституции: разворотный круг «Ул. Новый Быт» – ул. Холодногорская – ул. Дудинской – ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – бульвар Гончаровский – ул. Зброярская – площадь Благовещенская – спуск Соборный – ул. Университетская – пер. Ярмарочный – площадь Конституции;

в обратном направлении: площадь Конституции — площадь Павловская — площадь Сергеевская — спуск Соборный — площадь Благовещенская — ул. Коцарская – ул. Зброярская – бульвар Гончаровский – ул. Большая Гончаровская – ул. Семинарская – пр. Любови Малой – ул. Дудинской – ул. Холодногорская – разворотный круг «Ул. Новый Быт».

Также будет курсировать временный автобус №27 по маршруту: пр. Дзюбы – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Дудинской – ул. Полтавский Шлях – ст. м. «Холодная гора».

Напомним, после массированных обстрелов Харькова и области продолжают восстанавливать объекты энергетики. В облэнерго дали прогноз, что ситуация будет улучшаться.