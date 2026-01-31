По Золочеву Путін не бити не обіцяв? Вранці БпЛА прилетіли по Харківщині

О 08:20 ранку 31 січня російські БпЛА (ймовірно “шахеди”) завдали удару по селищу Золочів. Про це МГ “Об’єктив” повідомив начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

“Внаслідок удару попередньо пошкоджено шість приватних будинків, господарчі споруди та енергомережі. Попередньо без постраждалих”, – сказав Коваленко.

Нагадаємо, зараз між Україною та РФ нібито “енергетичне перемир’я”, умови якого до кінця не зрозумілі. Інформація про нього з’явилася 29 січня. Усе почалося із витоків у телеграм-каналах російських військових блогерів. А коли українські джерела висловили обґрунтовані сумніви щодо таких домовленостей, на сцені з’явився президент США Дональд Трамп. Він заявив, що отримав особисту обіцянку від Путіна – “не бити по Києву та інших містах України протягом тижня”. Коли саме завершиться цей тиждень і куди саме не Путін обіцяв не бити, Трамп не уточнив.